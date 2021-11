Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, появился на проекте "Танці з зірками" со своей командой, где он спел и станцевал с участниками и жюри.

Дима Монатик несколько сезонов находился в составе жюри "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Судьями в этом сезоне стали хореографы Влад Яма и Макс Чмерковский, а также балерина Екатерина Кухар.

На проект часто приглашают звезд, в этот раз на паркете "зажег" Дима Монатик со своей командой. Артист завел жюри, которое сорвалось с мест, а в зале звучали аплодисменты.

"А вы уже видели наш live-performance на @tanci1plus1? Как вам?", - поинтересовался певец в Инстаграм, подкрепив фото со своей командой.

Примечательно, что жена, Ирина Монатик, очень поддерживает супруга:

"Тотальный восторг🙌🙌 живые выступления всегда показывают отношения Артиста к своему зрителю и своему делу ❤️❤️ you are best of the best", - написала она в комментариях.

Всего же за час публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Как всегда восторг! 🔥", "Восхитительно, как солнца лучи в дождливую погоду! ❤️", "Восхитило❤️👏🔥", "Ярко, стильно, динамично!!!", "Самые крутые и классные❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали остальные пользователи сети.

