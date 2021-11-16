Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач, який зараз з дочкою Лізою і дружиною Вікторією знаходиться в Карпатах, спантеличив погльзователей мережі кадром.

Як повідомляє Politeka.net, Юрій Ткач, який починав свій творчий шлях з гри в команді КВК, а зараз артист знімається в різних проектах, серіалах і виступає в шоу" Квартал 95", поділився цікавим знімком на своїй сторінці в Instagram.

"Головне в житті, не панікувати просто так», - написав артист.

На фото Ткач зображений на тлі несправжнього білого ведмедя з розкритою пащею. При цьому артист зображує переляканий вираз обличчя.

Знімок порадував користувачів мережі. Ткачу дісталося чимало компліментів.

"Гарне фото", "Ось це я панікерка ще та", "ти супер", "класне фото", "Юра супер", "ти кращий", "як завжди повеселив", "взагалі, я дуже сильна і спокійна.😍 Але мене весь час чомусь хочуть налякати. І не просто так... А щоб їх! Дуже", - пишуть в коментарях.

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