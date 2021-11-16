Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач, который сейчас с дочерью Лизой и женой Викторией находится в Карпатах, озадачил погльзователей Сети кадром.
Как сообщает Politeka.net, Юрий Ткач, который начинал свой творческий путь с игры в команде КВН, а сейчас артист снимается в различных проектах, сериалах и выступает в шоу "Квартал 95", поделился интересным снимком на своей странице в Инстаграм.
«Главное в жизни, не паниковать просто так», - написал артист.
На фото Ткач запечатлен на фоне ненастоящего белого медведя с раскрытой пастью. При этєтом артист изображает перепуганное выражение лица.
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Снимок порадовал пользователей Сети. Ткачу досталось немало комплиментов.
«Хорошее фото», «Вот это я паникерша еще та», «Ты супер», «Классное фото», «Юра супер», «Ты лучший», «Как всегда повеселил», "Вообще, я очень сильная и спокойная.😍 Но меня всё время почему-то хотят напугать. И не просто так... А чтоб их! Очень", - пишут в комментариях.
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