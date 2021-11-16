Популярна телеведуча і кулінар Ольга Мартиновська поділилася в мережі чарівним кадром зі своїм коханим і колегою Володимиром Ярославським.

Як повідомляє Politeka.net, суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі романтичним кадром зі своїм коханим і колегою по кулінарному шоу Володимиром Ярославським.

На фотографії парочка відображена, сидячи на підлозі в світлій просторій кімнаті з панорамними вікнами. Перед камерою Ольга з'явилася в нескромному образі – на ній немає штанів, тільки темна білизна і стильна джинсова курточка. Володимир ніжно поклав руку на ногу коханої, на ньому світлі джинси і білосніжна футболка.

У підписі до публікації Мартиновська розповіла про "чорну п'ятницю" і привабливу акцію на її кулінарні книги. "Любимо чорну п'ятницю настільки, що придумали власну. І хто взагалі сказав, що потрібно чекати кінця листопада? Оля сказала:" Я дівчинка, і хочу витратити гроші вже сьогодні", - написала суддя"Майстер Шеф".

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