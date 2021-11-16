Популярная телеведущая и кулинар Ольга Мартыновская поделилась в сети очаровательным кадром со своим возлюбленным и коллегой Владимиром Ярославским.

Как сообщает Politeka.net, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети романтичным кадром со своим возлюбленным и коллегой по кулинарному шоу Владимиром Ярославским.

На фотографии парочка запечатлена, сидя на полу в светлой просторной комнате с панорамными окнами. Перед камерой Ольга появилась в нескромном образе – на ней нет штанов, только темное белье и стильная джинсовая курточка. Владимир нежно положил руку на ногу возлюбленной, на нем светлые джинсы и белоснежная футболка.

В подписи к публикации Мартыновская рассказала о "черной пятнице" и заманчивой акции на ее кулинарные книги. "Любим черную пятницу настолько, что придумали собственную. И кто вообще сказал, что нужно ждать конца ноября? Оля сказала: "Я девочка, и хочу потратить деньги уже сегодня", - написала судья "Мастер Шеф".

Напомним, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская после "Оливье" и "Шубы" поделилась особенным рецептом: "Мои хорошие...".

Как сообщала Politeka, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская сделала личное признание: "Случилось то, чего боится каждая мама".

Также Politeka писала, что Судья "Мастер Шеф" Мартыновская, познакомив со своей семьей, порадовала уже новогодним рецептом: "Пора готовиться".