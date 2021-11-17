Популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик засвітила закулісні кадри вистави» вбити або любити", в якому вона грає одну з героїнь.
Як повідомляє Politeka.net, 40-річна Лілія Ребрик, яка крім кіно і театру також веде свою рубрику" Ліля радувати "в програмі" Ранок з Україною "на каналі" Україна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі. Цього разу вона показала кумедне відео, зняте перед початком вистави.
"За п'ять хвилин до початку вистави. "Вбити або любити»", - написала актриса.
Веселі кадри викликали бурхливу реакцію користувачів мережі. На відео також була присутня відома українська актриса Ірма Вітовська.
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"Ви неймовірні, Лілія Ребрик, Ірма Вітовська та інші, не всіх знаю поіменно!", "Красуні», «Супер», "Весело у вас", - писали в коментарях.
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