Популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик засвітила закулісні кадри вистави» вбити або любити", в якому вона грає одну з героїнь.

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна Лілія Ребрик, яка крім кіно і театру також веде свою рубрику" Ліля радувати "в програмі" Ранок з Україною "на каналі" Україна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі. Цього разу вона показала кумедне відео, зняте перед початком вистави.

"За п'ять хвилин до початку вистави. "Вбити або любити»", - написала актриса.

Веселі кадри викликали бурхливу реакцію користувачів мережі. На відео також була присутня відома українська актриса Ірма Вітовська.

"Ви неймовірні, Лілія Ребрик, Ірма Вітовська та інші, не всіх знаю поіменно!", "Красуні», «Супер», "Весело у вас", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Лілія Ребрик після " Маски "розкрила, в чому любить ходити вдома:" у цьому борщі не звариш!".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик в одному халаті раптово вибігла на вулицю: "заряджаємося силою і...".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик після вильоту з шоу " Маска "зізналася, на що пішла заради проекту:" Я соромлюся...".