Відома українська актриса Ольга Сумська, яка відома за роллю "Роксолани", показала, як змінилася за 25 років. Українки пересварилися через її зовнішній вигляд.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів.

Так, на цей раз актриса опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська показала, як змінилася за 25 років роботи на телебаченні.

"Мої такі різні, але незабутні і яскраві 25 років! на українському ТБ! Зі святом, колеги! З днем працівників телебачення і радіомовлення! Скільки цікавого було і сподіваюся, ще буде!",- привітала колег Ольга Сумська.

Шанувальники залишили безліч хороших коментарів під фото: "Завжди Роксолана", "Ви завжди були та залишаєтеся шикарною жінкою", "Вік вам тільки в плюс", "Дуже добре виглядаєте".

Однак, під одним з коментарів вибухнув конфлікт: "Олечко, Вам треба більше носити сучасних футболок, майок, светрів, джинсів, а то ви в цих українських сукнях безрозмірних виглядаєте бабкою".

"Вона не виглядає як бабка, а як шикарна жінка, одягнена зі смаком відповідно до свого віку. Адже молодіння себе за рахунок футболок і тому подібного, як ви написали виглядає смішно і по-дитячому" —, встали на захист українки.

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