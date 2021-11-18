Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая известна по роли "Роксоланы", показала, как изменилась за 25 лет. Украинки переругались из-за её внешнего вида.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов.

Так, на этот раз актриса опубликовала фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская показала, как изменилась за 25 лет работы на телевидении.

"Мои такие разные, но незабываемые и яркие 25 лет! на украинском ТВ! С праздником, коллеги! С днем работников телевидения и радиовещания! Сколько интересного было и надеюсь, еще будет!", — поздравила коллег Ольга Сумская.

Поклонники оставили множество хороших комментариев под фото: "Всегда Роксолана", "Вы всегда были и остаетесь шикарной Женщиной", "Возраст вам только в плюс", "Очень хорошо выглядите".

Однако, под одним из комментариев разразился конфликт: "Олечка, Вам надо больше носить современных футболок, маек, свитеров, джинсов, а то Вы в этих украинских платьях безразмерных выглядите бабкой".

"Она не выглядит как бабка, а как шикарная женщина, одетая со вкусом соответственно своему возрасту. Ведь молодение себя за счет футболок и тому подобного, как вы написали выглядит смешно и по-детски", — встали на защиту украинки.

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