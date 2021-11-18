Відомий шеф-кухар і головний суддя популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про втрату своєї вірної супутниці.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво розповідає про те, що вже протягом якогось часу не може знайти свою улюбленицю - Лупіту. Він шукав її по всьому будинку, проте йому так і не вдалося її знайти.

"Прокинувся і відразу зрозумів, що Лупіти ніде немає. Оглянув весь будинок, її ніде немає. На перший поверх, на другий поверх, в кімнаті мами, її немає в моєму маленькому саду", — поскаржився на втрату Ектор Хіменес-Браво.

Після, шеф-кухар вже знайшов свою улюбленицю.

"Знаєте, де була Лупіта? Лупі була в саду сусідів. Боже мій, як я переживав...У моменті вже подумав про найгірше. 10 хвилин я не знав, де вона", — розповів суддя "МастерШеф".

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