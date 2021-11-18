Известный шеф-повар и главный судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о потере своей верной спутницы.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво рассказывает о том, что уже на протяжении какого-то времени не может найти свою любимицу - Лупиту. Он искал её по всему дому, однако ему так и не удалось её найти.

"Проснулся и сразу понял, что Лупиты нигде нет. Осмотрел весь дом, её нигде нет. На первый этаж, на второй этаж, в комнате мамы, её нет в моем маленьком саду", — пожаловался на потерю Эктор Хименес-Браво.

После, шеф-повар уже нашел свою любимицу.

"Знаете, где была Лупита? Лупита была в саду соседей. Боже мой, как я переживал...В моменте уже подумал о самом плохом. 10 минут я не знал, где она", — рассказал судья "МастерШеф".

Ранее сообщалось, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" честно ответил, почему часто "пропадает" из соцсетей: "Мне приходится..."

Также, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" оконфузился на камеру, видео: "Эктор, беспредельщик"

Politeka рассказывала, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво выбесил украинцев внешним видом: "Уже рога выросли"