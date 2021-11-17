Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, записав відео з мамою, яка ласувала червоною ікрою і виконала завдання сина, щоб отримати новий делікатес.
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес вирішив зробити два концерти, а не один, на який вже розкупили квитки. Для запрошення Дантес вирішив використовувати маму, яку звуть Марія.
На другий концерт Дантес вирішив знову попросити допомоги у мами. Марія сиділа за столом з чашкою чаю і ласувала червоною ікрою.
"Подобається?",- запитав Володимир.
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"Так, прикольно, тільки чого вона не чорна?",- запитала мама.
"Ну чого ти як Надя починаєш? Завела шарманку. Мам, це все-завдяки тобі! Це ж купили всі квитки на 2 грудня", - сказав Дантес у відповідь.
"Та ти що! Почекай, а Надя?",- запитала мама, яка в першому відео просила купити квитки, щоб Володимир зміг їй квитки на море купити.
"Наді квитки на море я вже купив. Я сюди прийшов не за цим. Про що ти мріяла? Яку ікру ти хотіла спробувати? Ну кажи, давай", - сказав Дантес у відповідь.
"Ну, кабачкову", - засоромилася мама.
"Ооо, ТТИ знаєш що робити. Давай, 1 грудня...",- почав допомагати Володимир Марії.
"Першого грудня відбудеться концерт мого сина Володимира Дантеса. Купуйте квитки, дуже ікри хочеться", - сказала мама.
"Ну, це вже зайве, мам", - сказав Володимир.
Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:
"Ахахаха, кращі", "Мама, йдемо на концерт з баночкою домашньої кабачкової ікри", "яка у вас мама класна))", "цікаво, що маму чекає в третьому відео", " вона мій абсолютний кумир. Мама Марія, я обожнюю тебе","Марія Олексіївна, подайте знак якщо ваш син тримає вас в заручниках і змушує рекламувати свої концерти".
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