Фіналіст першого сезону проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною і відомий бізнесмен Олексій Тригубенко заговорив про свою участь у шоу.
Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проект "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того, щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, проте "Холостячка" вибрала іншого.
Так, цього разу бізнесмен опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Олексій Тригубенко часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах, де відповідає на найцікавіші питання. Користувач мережі запитав у фіналіста "Холостячки", чи пропонували йому участь у новому сезоні"Холостяка".
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"Не пропонували. Думаю, я вже розкритий персонаж і глядачам буде не цікаво дивитися. Потрібні нові історії", - відповів Олексій Тригубенко.
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