Финалист первого сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной и известный бизнесмен Алексей Тригубенко заговорил о своём участии в шоу.

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того, чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, однако "Холостячка" выбрала другого.

Так, на этот раз бизнесмен опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Алексей Тригубенко часто общается со своими поклонниками в социальных сетях, где отвечает на самые интересные вопросы. Пользователь сети спросил у финалиста "Холостячки", предлагали ли ему участие в новом сезоне "Холостяка".

"Не предлагали. Думаю, я уже раскрытый персонаж и зрителям будет не интересно смотреть. Нужны новые истории", — ответил Алексей Тригубенко.

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