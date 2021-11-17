Олексій Тригубенко, який дійшов до фіналу в шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною, розповів про операцію, яку довелося зробити лікарям.

Як пише Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним українським бізнесменом, який не зміг здобути перемогу в шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Після проекту учаснику навіть довелося звернеться до психоаналітика. Як виявилося, у Олексія є деякі проблеми, тому він зараз не знайомиться з дівчатами.

А на нових сторіс Тригубенко вирішив відповісти на запитання фанатів.

"Чому я не можу не дивитися на шрам на лобі? Мені цікаво, звідки він взявся, дивно", - написав фанат.

"Пора вже розповісти цю історію", - написав Олексій.

"Розповідаю, значить. Коли я був маленький, мені десь рочки три було. Я так снідав, так ось тримав вилку і катався на стільці. І потім коли впав, головою розбив тарілку. І мені робили операцію ,зашивали його (лоб, - прим. ред.)", - сказав Тригубенко.

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