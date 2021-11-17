Алексей Тригубенко, который дошел до финала в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, рассказал об операции, которую пришлось сделать врачам.

Как пишет Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным украинским бизнесменом, который не смог одержать победу в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. После проекта участнику даже пришлось обратится к психоаналитику. Как оказалось, у Алексея есть некоторые проблемы, поэтому он сейчас не знакомится с девушками.

А на новых сторис Тригубенко решил ответить на вопросы фанатов.

"Почему я не могу не смотреть на шрам на лбу? Мне интересно, откуда он взялся, странно", - написал фанат.

"Пора уже рассказать эту историю", - написал Алексей.

"Рассказываю, значит. Когда я был маленький, мне где-то годика три было. Я так завтракал, так вот держал вилку и катался на стуле. И потом когда упал, головой разбил тарелку. И мне делали операцию, зашивали его (лоб, - прим. ред.)", - сказал Тригубенко.

Напомним, Мишина вышла в свет в подарке от Тригубенко из "Холостячки" и поделилась откровением

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