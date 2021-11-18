Відомий український саундпродюсер і друг загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), Володимир Бебешко, торкнувся творчості групи "ВІА Гра" і продюсера Костянтина Меладзе.

Володимир Бебешко багато зробив для українського шоу-бізнесу, передає Politeka.net. Деякий час тому продюсер став більше приділяти часу собі, і вже не так часто спілкується з зірками.

У новому інтерв'ю в програмі ЖВЛ друг Кузьменко розповів про те, як вів справи і познайомився з продюсером Костянтином Меладзе. Всі хіти "ВІА Гри" аранжував і проводив в порядок саме Володимир Бебешко. За словами останнього, співати дівчата не вміли, тому за них часто виконував хіти бек-вокал.

"Я їх розглядав візуально, естетично дуже... А вокал - це така справа, вокал сам намалюється", - розповіла саундпродюсер.

Чутки щодо харассмента в "ВІА Грі" Бебешко коментує обережно, каже, що в студії звукозапису такого не було.

"Костя дуже тактовна людина, я не думаю, що він собі може відкрито таке дозволити. Що було за стінами студії - ніхто не знає", - поділився саундпродюсер.

Зазначимо, що про грізний характер Володимира Бебешка ходить багато чуток, сам саундпродюсер зазначає, що ніколи не церемонився з артистами, і деякі були навіть вдячні.

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