Известный украинский саундпродюсер и друг погибшего музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), Владимир Бебешко, затронул творчество группы "ВИА Гра" и продюсера Константина Меладзе.

Владимир Бебешко многое сделал для украинского шоу-бизнеса, передает Politeka.net. Некоторое время назад продюсер стал больше уделять времени себе, и уже не так часто общается со звездами.

В новом интервью в программе ЖВЛ друг Кузьменко рассказал о том, как вел дела и познакомился с продюсером Константином Меладзе. Все хиты "ВИА Гры" аранжировал и проводил в порядок именно Владимир Бебешко. По словам последнего, петь девушки не умели, поэтому за них часто исполнял хиты бэк-вокал.

"Я их рассматривал визуально, эстетически очень... А вокал - это такое дело, вокал сам нарисуется", - рассказала саундпродюсер.

Слухи насчет харассмента в "ВИА Гре" Бебешко комментирует осторожно, говорит, что в студии звукозаписи такого не было.

"Костя очень тактичный человек, я не думаю, что он себе может открыто такое позволить. Что было за стенами студии - никто не знает", - поделился саундпродюсер.

Отметим, что о грозном характере Владимира Бебешко ходит много слухов, сам саундпродюсер отмечает, что никогда не церемонился с артистами, и некоторые были даже благодарны.

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