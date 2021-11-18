Зоряний детектив Андрій Данилко на шоу "Маска" накричав на своїх колег Олю Полякову і Настю Каменських через свою ж пісню.

Як повідомляє Politeka.net, загадковий персонаж Мухомор наробив галасу на шоу "Маска" своїм виступом, довівши Андрія Данилка до зриву. Виявилося, загадковий герой підготував для свого виступу пісню Вєрки Сердючки, що просто збентежило Данилка.

Під час виступу Мухомор завів не тільки публіку в залі, а й зіркових детективів. Настя Каменських і Оля Полякова тут же пустилися в танок і наполегливо намагалися підняти з місця Андрія, але йому така ініціатива не сподобалася. Після кількох спокійних прохань залишити його в спокої, Данилко перейшов на крик.

"Відчепіться від мене! Ідіть танцюйте з DZIDZIO! Оля, Відійди від мене! Не треба мені цього, я вже натанцювався", - почав кричати артист, звертаючись до колег, які харчувалися витягнути його з крісла.

Примітно, що після виступу Данилко попросив конверт і написав на листку, що відгадав маску Мухомора, заявивши, що впевнений на всі сто відсотків. Однак, ділиться своєю версією з колегами-детективами він не став.

Нагадаємо, Данилко, Dzidzio і Полякова на "Масці" дійшли до погроз і шантажу: "Свиню підсунули".

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