Відома співачка і фотомодель Даша Астаф'єва, яка нещодавно розлучилася зі своїм нареченим, зробила відверте зізнання.

Даша Астаф'єва є популярною співачкою. Також вона є моделлю і телеведучою. Дівчина прославилася своєю участю в групі "Nikita", до складу якої вона увійшла разом з Юлією Кавтарадзе. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Астаф'єва показала себе в незвичайному образі. Як відомо, нещодавно модель зізналася Андрію Дурнєву в тому, що вона розлучилася зі своїм нареченим - Артемом Кімом, з яким була у відносинах близько 5 років.

"Ти можеш бути у неї не першим, і не єдиним…

А можеш і не бути.

Головне, щоб вона посміхалася", — заявила Даша Астаф'єва.

Шанувальники залишили безліч коментарів співачці під фото: "Які гарні фото Даша, ви тут схожі на чорно-білі знімки моделей з 90-х! Або вони на вас))", "Яка ви прекрасна", "Неймовірно...інопланетно", "Ну красива сильно".

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