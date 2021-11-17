Известная певица и фотомодель Даша Астафьева, которая недавно рассталась со своим женихом, сделала откровенное признание.

Даша Астафьева является популярной певицей. Также она является моделью и телеведущей. Девушка прославилась своим участием в группе "Nikita", в состав которой она вошла вместе с Юлией Кавтарадзе. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Астафьева показала себя в необычном образе. Как известно, недавно модель призналась Андрею Дурневу в том, что она рассталась со своим женихом - Артемом Кимом, с которым была в отношениях около 5 лет.

"ты можешь быть у неё не первым, и не единственным…

А можешь и не быть.

Главное, чтобы она улыбалась", — заявила Даша Астафьева.

Поклонники оставили множество комментариев певице под фото: "Какие красивые фото Даша, вы здесь похожи на черно-белые снимки моделей из 90-х! Или они на вас))", "Какая вы прекрасная", "Невероятно… инопланетно", "Ну красивая сильно".

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