Співачка Катя Павленко, солістка Go_A, яка посіла п'яте місце на шоу "Євробачення", вирішила розповісти про своє ставлення до колонізації Марса.

Як пише Politeka.net, Катя Павленко стала популярною після перемоги до національного відбору на Євробачення, а після виступила дуже сильно на міжнародному шоу, де посіла п'яте місце. Катя на одному зі стрімів вирішила поговорити про колонізацію Марса і Ілоні масці.

"Мені ідея з цією всією движухой з приводу Марса подобається. Але дуже б хотілося, щоб з'явився такий Ілон Маск, який би спробував нашу планету привести в порядок. Ну, хоча я розумію, що планету привести в порядок можна тільки після того, як люди приведуть в порядок свої мізки. Бо так як люди ("люди"), вони думають, що вони заправляють всім рухом на цій планеті. Але насправді люди-великі шкідники. І від коли люди перестануть займатися шкідництвом, то, можливо, на планеті стане трохи краще", - було написано під фото.

"Катюха, чітка ідея", - була написана фраза над Илоном Маском.

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