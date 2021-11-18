Певица Катя Павленко, солистка Go_A, которая заняла пятое место на шоу "Евровидение", решила рассказать о своем отношении к колонизации Марса.

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко стала популярной после победы к национальному отбору на Евровидение, а после выступила очень сильно на международном шоу, где заняла пятое место. Катя на одном из стримов решила поговорить о колонизации Марса и Илоне Маске.

"Мне идея с этой всей движухой по поводу Марса нравится. Но очень бы хотелось, чтобы появился такой Илон Маск, который бы попробовал нашу планету привести в порядок. Ну, хотя я понимаю, что планету привести в порядок можно только после того, как люди приведут в порядок свои мозги. Ибо так как люди ("люди"), они думают, что они заправляют всем движем на этой планете. Но на самом деле люди - большие вредители. И от когда люди перестанут заниматься вредительством, то, возможно, на планете станет чуть лучше", - было написано под фото.

"Катюха, четкая идея", - была написана фраза над Илоном Маском.

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