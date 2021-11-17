Актриса Моніка Беллуччі, колишня дружина Венсана Касселя, показала себе в неймовірному образі, примірявши чорну сукню з відкритими плечима.

Як пише Politeka.net, 57-річна актриса Моніка Беллуччі є успішною світовою зіркою. Зірка продовжує працювати і зніматися в кіно. Також артистка веде Instagram, де ділиться з багатомільйонною аудиторією ефектними образами.

На новому фото Моніка була в чорній сукні з відкритими плечима. Беллуччі доповнила образ яскравими прикрасами, показавши свою красу з кращого ракурсу.

"Свято любові", - написала Беллуччі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива", "Прекрасна", "найкрасивіша людина на землі", "нічого, крім позитивних емоцій", "Люблю це так, приголомшливо, навіть небо не межа", "Богиня, Я люблю тебе, до місяця і назад", "неймовірно ефектний образ".

Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя слідом за Монікою Беллуччі заблищала на Венеціанському кінофестивалі

А ще Politeka писала, що Моніка Беллуччі в напівтемряві показала всю свою чуттєвість

Також Politeka повідомляла, що 57-річна Моніка Беллуччі показала обличчя зблизька і здивувала моложавим виглядом



