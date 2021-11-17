Актриса Моніка Беллуччі, колишня дружина Венсана Касселя, показала себе в неймовірному образі, примірявши чорну сукню з відкритими плечима.
Як пише Politeka.net, 57-річна актриса Моніка Беллуччі є успішною світовою зіркою. Зірка продовжує працювати і зніматися в кіно. Також артистка веде Instagram, де ділиться з багатомільйонною аудиторією ефектними образами.
На новому фото Моніка була в чорній сукні з відкритими плечима. Беллуччі доповнила образ яскравими прикрасами, показавши свою красу з кращого ракурсу.
"Свято любові", - написала Беллуччі.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Приголомшлива", "Прекрасна", "найкрасивіша людина на землі", "нічого, крім позитивних емоцій", "Люблю це так, приголомшливо, навіть небо не межа", "Богиня, Я люблю тебе, до місяця і назад", "неймовірно ефектний образ".
Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя слідом за Монікою Беллуччі заблищала на Венеціанському кінофестивалі
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