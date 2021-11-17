Учасник 11-го сезону популярного кулінарного проєкту "МастерШеф" Богдан Шинкарьов розкрив сувору правду про шоу.
Як передає Politeka.net, зараз проходить 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Його суддями є Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.
Так, цього разу один з учасників шоу "МастерШеф" опублікував нове фото. Богдан Шинкарьов вирішив розкрити правду про шоу "МастерШеф".
"Пшшш, периметр чистий, запускайте президента"
Я кожен раз сміюся, коли поправляю навушник в кадрі
Це все тому, що в душі я агент Смітт
Ви часто запитуєте😂, чи зручно весь час з навушником?
Ні, блін! Незручно!
Особливо, коли пластир на якому він тримається через спеку, відклеюється, і навушник постійно випадає, як у мене !
Так що згадуйте про це, коли наступного разу подумаєте:
"Та, я вдома краще всіх цих З МастерШефа готую" 🧑 🍳
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Я вдома теж готую як Боженька😄
А коли час обмежений, коли вилетіти можеш і поїхати додому, коли в павільйоні + 40363 градусів🌡 і коли постійно з тебе спадає цей навушник, це вже зовсім інша справа!
Ну а поки пропоную кожен раз, коли бачите, що я доторкаюся до вуха під час ефіру, випивати 🥃
Тільки будьте обережні і запасіться спиртним😄
Пшш, пшш...прийом...", - розповів учасник "МастерШеф" Богдан Шинкарьов.
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