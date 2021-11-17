Учасник 11-го сезону популярного кулінарного проєкту "МастерШеф" Богдан Шинкарьов розкрив сувору правду про шоу.

Як передає Politeka.net, зараз проходить 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Його суддями є Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Так, цього разу один з учасників шоу "МастерШеф" опублікував нове фото. Богдан Шинкарьов вирішив розкрити правду про шоу "МастерШеф".

"Пшшш, периметр чистий, запускайте президента"



Я кожен раз сміюся, коли поправляю навушник в кадрі

Це все тому, що в душі я агент Смітт



Ви часто запитуєте😂, чи зручно весь час з навушником?

Ні, блін! Незручно!

Особливо, коли пластир на якому він тримається через спеку, відклеюється, і навушник постійно випадає, як у мене !



Так що згадуйте про це, коли наступного разу подумаєте:

"Та, я вдома краще всіх цих З МастерШефа готую" 🧑 🍳

Я вдома теж готую як Боженька😄

А коли час обмежений, коли вилетіти можеш і поїхати додому, коли в павільйоні + 40363 градусів🌡 і коли постійно з тебе спадає цей навушник, це вже зовсім інша справа!



Ну а поки пропоную кожен раз, коли бачите, що я доторкаюся до вуха під час ефіру, випивати 🥃

Тільки будьте обережні і запасіться спиртним😄



Пшш, пшш...прийом...", - розповів учасник "МастерШеф" Богдан Шинкарьов.

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