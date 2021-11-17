Участник 11-го сезона популярного кулинарного проекта "МастерШеф" Богдан Шинкарев раскрыл суровую правду о шоу.

Как передает Politeka.net, сейчас проходит 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями является Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Так, на этот раз один из участников шоу "МастерШеф" опубликовал новое фото. Богдан Шинкарев решил раскрыть правду о шоу "МастерШеф".

"Пшшш, периметр чист, запускайте президента"



Я каждый раз смеюсь, когда поправляю наушник в кадре

Это все потому, что в душе я агент Смитт



Вы часто спрашиваете😂, удобно ли все время с наушником?

Нет, блин! Неудобно!

Особенно, когда пластырь на котором он держится из-за жары, отклеивается, и наушник постоянно выпадает, как у меня !



Так что вспоминайте об этом, когда в следующий раз подумаете:

«Та, я дома лучше всех этих с МастерШефа готовлю»🧑‍🍳

Я дома тоже готовлю как Боженька😄

А когда время ограничено, когда вылететь можешь и поехать домой, когда в павильоне +40363 градусов🌡 и когда постоянно с тебя спадает этот наушник, это уже совсем другое дело!



Ну а пока предлагаю каждый раз, когда видите, что я дотрагиваюсь к уху во время эфира, выпивать 🥃

Только будьте осторожны и запаситесь спиртным😄



Пшш, пшш…приём…", — рассказал участник "МастерШеф" Богдан Шинкарев.

Ранее сообщалось, участники "Мастер Шеф" жестко отомстили сопернику за скупость: "До свидания!"

Также, вылет звезды TikTok из "Мастер Шеф" рассорил украинцев: "И так сильно задержалась"

Politeka рассказывала, участник "Мастер Шеф" Максим едва не расплакался из-за конфуза перед Хименесом-Браво и Мартыновской: "Провал года"