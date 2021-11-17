Участник 11-го сезона популярного кулинарного проекта "МастерШеф" Богдан Шинкарев раскрыл суровую правду о шоу.
Как передает Politeka.net, сейчас проходит 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями является Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.
Так, на этот раз один из участников шоу "МастерШеф" опубликовал новое фото. Богдан Шинкарев решил раскрыть правду о шоу "МастерШеф".
"Пшшш, периметр чист, запускайте президента"
Я каждый раз смеюсь, когда поправляю наушник в кадре
Это все потому, что в душе я агент Смитт
Вы часто спрашиваете😂, удобно ли все время с наушником?
Нет, блин! Неудобно!
Особенно, когда пластырь на котором он держится из-за жары, отклеивается, и наушник постоянно выпадает, как у меня !
Так что вспоминайте об этом, когда в следующий раз подумаете:
«Та, я дома лучше всех этих с МастерШефа готовлю»🧑🍳
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Я дома тоже готовлю как Боженька😄
А когда время ограничено, когда вылететь можешь и поехать домой, когда в павильоне +40363 градусов🌡 и когда постоянно с тебя спадает этот наушник, это уже совсем другое дело!
Ну а пока предлагаю каждый раз, когда видите, что я дотрагиваюсь к уху во время эфира, выпивать 🥃
Только будьте осторожны и запаситесь спиртным😄
Пшш, пшш…приём…", — рассказал участник "МастерШеф" Богдан Шинкарев.
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