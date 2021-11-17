Відома співачка Наталія Могилевська провела опитування в соцмережі і показала, в яких розважальних шоу її хотіли б бачити українці.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Наталія Могилевська після вокального шоу "Співають всі" вирішила приміряти на себе роль учасниці інших популярних шоу.

У своїх Instagram-сторіс зірка провела опитування серед шанувальників:"Хочу бачити вас в шоу...". А потім показала відповіді користувачів, де вони хотіли б її бачити. При цьому Наталя "прифотошопила" себе в роль учасниці різних програм.

Так, Могилевська показала себе в ролі зіркового тренера вокального шоу "Голос країни", головної героїні реаліті-шоу "Холостячка", суддею "Україна має талант", на загадковому проекті "Маска" і "Останній герой".

Зазначимо, що нещодавно закінчився масштабний вокальний проект "Співають всі", в якому Наталія Могилевська очолювала сотню членів журі. Схоже, тепер зірка натякнула, що готова до нових проектів.

Нагадаємо, Могилевська без прикрас показала, що її чекає замість відпочинку на вихідних: "А які у вас плани?".

Як повідомляла Politeka, Могилевська вирушила на шопінг і розповіла про найбезглуздішу покупку: "Сьогодні я б цього не зробила".

Також Politeka писала, що Сяюча Могилевська в модних окулярах спантеличила українців питанням: "Один рейс, один літак і...".