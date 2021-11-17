Известная певица Наталья Могилевская провела опрос в соцсети и показала, в каких развлекательных шоу ее хотели бы видеть украинцы.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Наталья Могилевская после вокального шоу "Співають всі" решила примерять на себя роль участницы других популярных шоу.

В своих Instagram-сторис звезда провела опрос среди поклонников: "Хочу видеть вас в шоу…". А затем показала ответы пользователей, где они хотели бы ее видеть. При этом Наталья "прифотошопила" себя в роль участницы разных программ.

Так, Могилевская показала себя в роли звездного тренера вокального шоу "Голос країни", главной героины реалити-шоу "Холостячка", судьей "Україна має талант", на загадочном проекте "Маска" и "Последний герой".

Отметим, что недавно закончился масштабный вокальный проект "Співають всі", в котором Наталья Могилевская возглавляла сотню членов жюри. Похоже, теперь звезда намекнула, что готова к новым проектам.

Напомним, Могилевская без прикрас показала, что ее ждет вместо отдыха на выходных: "А какие у вас планы?".

Как сообщала Politeka, Могилевская отправилась на шопинг и рассказала о самой бессмысленной покупке: "Сегодня я бы этого не сделала".

Также Politeka писала, что Сияющая Могилевская в модных очках озадачила украинцев вопросом: "Один рейс, один самолет и…".