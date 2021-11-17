Українська телеведуча Маша Єфросиніна підкорила своїми образами і не тільки на шоу "Танці з зірками" - деякі користувачі Мережі висловили своє захоплення.
Популярна телеведуча і блогерка нерідко буває на шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Примітно, що Маша Єфросиніна навіть була учасницею одного з сезонів.
Зараз же ведуча знімається в проекті, виконуючи свої професійні обов'язки - зірка спілкувалася з учасниками на зоряному балконі кілька ефірів. Єфросиніна вражала своїми образами. Красуня вбиралася в сукні, деякі з них виглядали мило, інші ж - дуже сміливо. За всі образі телеведучу обсипали компліментами.
В офіційній групі шоу в Instagram повідомили, що Маша Єфросиніна знову з'явиться на зірковому балконі проекту в півфіналі.
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"Як тобі образи ведучої на шоу "Танці з зірками" у цьому сезоні?",- написали автори поста.
"Маша повинна бути постійною ведучою на балконі🔥❤️", " основною ведучою її !!!🔥 ", "Нехай вона постійно буде!! ! Вона реально крута", " Маша прекрасна. Було б круто зробити її ведучою голд-руму. Бо ідея постійної зміни ведучих балкона теж цікава)", " дуже красиво ❤️❤️❤️", - прокоментували користувачі Мережі.
Зазначимо зараз постійною ведучою на шоу є Івана Онуфрійчук.
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