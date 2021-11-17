Співачка Джамала, яка перемогла на" Євробаченні", а також вилетіла з останнього сезону" Танців з зірками", показала стильний образ, примірявши ефектну косуху.
Як пише Politeka.net, Джамала є популярною вітчизняною співачкою. Зірка виграла національний відбір " Євробачення "і перемогла на міжнародному конкурсі з піснею"1944". Нещодавно співачка стала учасницею шоу"Танці з зірками". Але вже на шостому ефірі шоу артистка покинула шоу разом з партнером Антоном Нестерко. Не забуває Джамала і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах співачка була в червоному костюмі. Джамала стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на камеру.
"Як Ви так себе красиво фотографуєте. Я: просто знаходимо красиві речі", - написала Джамала.
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На другому сторіс артистки була в кросівках і шкарпетках. Зірка сиділа на стільці, надівши косуху. Але цікаво було інше, адже у відображенні дзеркала можна помітити підтягнуті форми Джамали.
"А далі як уві сні. Косуху беремо? Ні?",- запитала співачка.
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