Певица Джамала, которая победила на "Евровидении", а также вылетела из последнего сезона "Танців з зірками", показала стильный образ, примерив эффектную косуху.

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной отечественной певицей. Звезда выиграла национальный отбор "Евровидения" и победила на международном конкурсе с песней "1944". Недавно певица стала участницей шоу "Танці з зірками". Но уже на шестом эфире шоу артистка покинула шоу вместе с партнером Антоном Нестерко. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах певица была в красном костюме. Джамала стояла перед зеркалом, снимая себя на камеру.

"Как вы так себя красиво фотографируете. Я: Просто находим красивые вещи", - написала Джамала.

На втором сторис артистки была в кроссовках и носках. Звезда сидела на стуле, надев косуху. Но интересно было другое, ведь в отражении зеркала можно заметить подтянутые формы Джамалы.

"А дальше как во сне. Косуху берем? Нет?", - спросила певица.

Напомним, Джамала в кожаном мини и колготках-сеточке устроила фотосессию в древнем городе

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