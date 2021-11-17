Відома актриса Наталка Денисенко поділилася в соцмережі чарівними кадрами з відпочинок в Єгипті з чоловіком-красенем і сином.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко поділилася в мережі чарівними кадрами з відпочинку в Єгипті на знімках зірка позує разом з чоловіком-красенем і маленьким сином.
Як видно, щасливе сімейство відображено на красивій зеленій галявині біля готелю в оточенні високих пальм. Для сімейної фотосесії Наталка одягла білосніжну сукню з мереживом і гудзиками, яке підкреслило її тонку талію. Чоловік актриси - не менш популярний актор Андрій Федінчик - вбраний в джинсові шорти і білу сорочку. А маленький син пари на всіх знімках позує з милою іграшкою.
У підписі до публікації Денисенко розповіла про готель, в якому вони відпочивали з чоловіком і сином, а також про переліт, і місто, де проводили час. Також актриса зазначила, що готова відповісти на питання шанувальників щодо відпочинку. Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами.
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