Відома співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос, яка зараз знаходиться в Нью-Йорку, розповіла про своє розчарування.

Як повідомляє Politeka.net, Санта Дімопулос поділилася подробицями в своєму Instagram.

Так, співачка вирішила відвідати найвідоміші і рейтингові ресторани міста, але все пройшло не так, як вона очікувала.

Один з них виявився веганським. Там співачці подали стейк, правда, з капусти.

"У моїй голові пронеслися цифри з двома нулями-гроші, які я оплатила заздалегідь (!) за цю вечерю, в надії пережити гастро-пригода. Хотілося плакати і сміятися одночасно ... Так я познайомилася з найдорожчою капустою у своєму житті», - розповіла вона.

Розчарував Санту і розхвалений ресторан PerSe, який входить в 50 кращих ресторанів світу.

"...дивлячись на дивну їжу в клярі, з сиропами і цукром, яку ми до того ж чекали більше двох годин, після джет-лега і забронювавши столик за кілька тижнів... ми дійсно не зрозуміли - через що весь ажіотаж у відгуках»,-зазначила Дімопулос.

Санта прийшла до висновку, що Ресторани краще вибирати «за покликом серця».

«У цій поїздці я зрозуміла: Нью-Йорк і рейтинги ресторанів, рекомендації "кращих місць в місті» - як чоловіки з Тіндера: найчастіше фотографія дуже сильно відрізняється від реальності 😂 але я не припускала що різниця буде настільки великою", - додала артистка.

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