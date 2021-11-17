Відома співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос, яка зараз знаходиться в Нью-Йорку, розповіла про своє розчарування.
Як повідомляє Politeka.net, Санта Дімопулос поділилася подробицями в своєму Instagram.
Так, співачка вирішила відвідати найвідоміші і рейтингові ресторани міста, але все пройшло не так, як вона очікувала.
Один з них виявився веганським. Там співачці подали стейк, правда, з капусти.
"У моїй голові пронеслися цифри з двома нулями-гроші, які я оплатила заздалегідь (!) за цю вечерю, в надії пережити гастро-пригода. Хотілося плакати і сміятися одночасно ... Так я познайомилася з найдорожчою капустою у своєму житті», - розповіла вона.
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Розчарував Санту і розхвалений ресторан PerSe, який входить в 50 кращих ресторанів світу.
"...дивлячись на дивну їжу в клярі, з сиропами і цукром, яку ми до того ж чекали більше двох годин, після джет-лега і забронювавши столик за кілька тижнів... ми дійсно не зрозуміли - через що весь ажіотаж у відгуках»,-зазначила Дімопулос.
Санта прийшла до висновку, що Ресторани краще вибирати «за покликом серця».
«У цій поїздці я зрозуміла: Нью-Йорк і рейтинги ресторанів, рекомендації "кращих місць в місті» - як чоловіки з Тіндера: найчастіше фотографія дуже сильно відрізняється від реальності 😂 але я не припускала що різниця буде настільки великою", - додала артистка.
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