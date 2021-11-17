37-річна українська співачка, зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова, яка зараз відпочиває з рідними на Мальдівах, показала свого чоловіка.
Як повідомляє Politeka.net, знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Чоловік Олі Полякової-успішний бізнесмен Вадим. Він старший за свою дружину на 15 років. У подружжя двоє дітей-дві дочки. Старша дочка Маша народилася в 2005 році. А молодша Аліса - в 2011 році.
Вадим-непублічна людина. Біографія чоловіка Полякової не віддається гласності. І на фото з дружиною і дітьми його можна побачити нечасто. Тому нове фото, яке артистка показала в своїх сторіс, можна вважати справжньою рідкістю. При тому, що фото з дочками артистка постить досить часто, але ось особисте життя вважає за краще приховувати.
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Полякова відобразила чоловіка поруч з їх молодшою дочкою Алісою, що сидять на стовбурі Пальми.
Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що чоловік дуже дбайливо до неї ставиться і що він найближчий її друг.
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Також Politeka писала, що Полякову з 16-річною дочкою розкритикували через відео в купальниках