37-річна українська співачка, зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова, яка зараз відпочиває з рідними на Мальдівах, показала свого чоловіка.

Як повідомляє Politeka.net, знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Чоловік Олі Полякової-успішний бізнесмен Вадим. Він старший за свою дружину на 15 років. У подружжя двоє дітей-дві дочки. Старша дочка Маша народилася в 2005 році. А молодша Аліса - в 2011 році.

Вадим-непублічна людина. Біографія чоловіка Полякової не віддається гласності. І на фото з дружиною і дітьми його можна побачити нечасто. Тому нове фото, яке артистка показала в своїх сторіс, можна вважати справжньою рідкістю. При тому, що фото з дочками артистка постить досить часто, але ось особисте життя вважає за краще приховувати.

Полякова відобразила чоловіка поруч з їх молодшою дочкою Алісою, що сидять на стовбурі Пальми.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що чоловік дуже дбайливо до неї ставиться і що він найближчий її друг.

Нагадаємо, доньки Полякової показали на Мальдівах, наскільки вони різні

Як повідомляла Politeka, Полякова, задерши ніжку на пальму, похвалилася тонкою талією і видами на океан

Також Politeka писала, що Полякову з 16-річною дочкою розкритикували через відео в купальниках