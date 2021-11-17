Півфіналіст першого сезону романтичного реліті-шоу"Холостячка", гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, показав себе в несподіваному образі.

Як повідомляє Politeka.net, знімком радіоведучий і комік Андрій Рибак поділився на своїй сторінці в Instagram. Після проекту" Холостячка " дружба гумористів Олександра Еллерта та Андрія Рибака не похитнулася. Тепер вони ведуть спільний Ютуб-канал і часто проводять час разом.

Рибалка в нових Сторі опублікував фото, на ктром зображений в шубі леопардового забарвлення.

"Думаю в чому йти завтра до Еллерта на ін Норм?",- звернувся він до фоловерів.

Відзначимо, більшість таке вбрання схвалило.

Нагадаємо, нещодавно Рибалка фантазував щодо того, як йому краще з бородою або без.

"Давно пора збрити бороду! Так мені багато говорять! Мовляв без неї молодше виглядаю! А ще вона сивіти почала!",- призналася він.

Однак фоловери Андрія Рибака порадили йому не голити бороду.

Нагадаємо, Еллерт після возз'єднання з Ксенією Мішиной показав, кого любить не менше.

Як повідомляла Politeka, Еллерт викликав сум'яття новим "посланням" Ксенії Мішиної.

Також Politeka писала, Андрій Рибак підкоригував зовнішність слідом за Еллертом і показав "нового" себе.