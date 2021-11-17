Полуфиналист первого сезона романтического релити-шоу"Холостячка", юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал себя в неожиданном образе.

Как сообщает Politeka.net, снимком радиоведущий и комик Андрей Рыбак поделился на своей странице в Инстаграм. После проекта "Холостячка" дружба юмористов Александра Эллерта и Андрея Рыбака не поколебалась. Теперь они ведут совместный Ютуб-канал и часто проводят время вместе.

Рыбак в новых Стори опубликовал фото, на ктром запечатлен в шубе леопардовой расцветки.

«Думаю в чем идти завтра к Эллерту на др. Норм?», - обратился он к фолловерам.

Отметим, большинство такой наряд одобрило.

Напомним, недавно Рыбак фантазировал относительно того, как ему лучше с бородой или без.

«Давно пора сбрить бороду! Так мне многие говорят! Мол без нее моложе выгляжу! А еще она седеть начала!», - призналася он.

Однако фолловеры Андрея Рыбака посоветовали ему не сбривать бороду.

Напомним, Эллерт после воссоединения с Ксенией Мишиной показал, кого любит не меньше.

Как сообщала Politeka, Эллерт вызвал смятение новым "посланием" Ксении Мишиной.

Также Politeka писала, Андрей Рыбак подкорректировал внешность вслед за Эллертом и показал "нового" себя.