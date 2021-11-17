Полуфиналист шоу "Холостячка-1", юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал себя в новом образе, после экспериментов с внешностью своего друга.
Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт и полуфиналист Андрей Рыбак очень сдружились, сообщает Politeka.net. Оба ведут совместный Ютуб-канал и часто встречаются не только по работе.
Александр Эллерт последнее время экспериментировал с внешностью, поэтому неудивительно, что Андрей Рыбак тоже об этом задумался.
В новом посте в Инстаграм юморист опубликовал коллаж, в котором показал себя с привычной бородой, и бритым.
"Давно пора сбрить бороду!
Так мне многие говорят! Мол без нее моложе выгляжу! А еще она седеть начала!🤦🏻
А вы что думаете?! Сбривать или нет?", - поинтересовался мнением у подписчиков блогер.
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За три час публикация собрала почти 6000 лайков и много комментариев.
"Нееет🙅♀️", "Не дай Бог, а то будешь выглядеть как Эллерт с усами😂😂", "Без бороды будет шпана житомирская 😂😂😂, а с бородой очень даже солидненько", "Не спеши, начни с бровей! 😅", - написали пользователи сети.
Отметим, Александр Эллерт решил немного изменить внешность и отрастил усы, из-за чего некоторые пользователи сети стали его критиковать.
Напомним, Эллерт после воссоединения с Мишиной показал, кого любит не меньше
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