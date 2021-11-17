Дружина головного героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, показала їхнього сина, що підросло, і повідомила про проблему.

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку квіткової в Instagram.

Популярна блогерка разом з чоловіком-телеведучим в липні 2021 року вперше стали батьками. Хлопчика назвали Левом. Його охрестили на восьмий день. Квіткова і Добринін вибрали дві пари хрещених батьків: відомого подружжя, блогерів — Аліну Френдій і Петра Заставного, а також стоматолога Анатолія Токаря і його дружину Катерину.

Пара не упускає можливості показати свого малюка в акаунтах Instagram. У нових сторіс Квіткова показала сина в мокрому одязі, зазначивши, що його одягли всього п'ять хвилин тому.

"І ось у нас проблема. Лізуть зуби, слюні течуть струмком, ніяких слюнявчиків не хоче (обурюється, плаче), всі речі мокрі завжди, від цього трохи сипле», - розповіла дружина Дорбриніна.

Нагадаємо, Даша Квіткова і Микита Добринін одружилися 20 травня 2020-го в Києві. Їх весілля стало першим за всю історію проекту"Холостяк".

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