Известный телеведущий и шоумен Никита Добрынин поделился в сети горячим фото на отдыхе в теплой стране.

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий, шоумен и главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился на своей странице в Instagram горячим фото с отдыха. Как известно, красавчик вместе с женой Дашей Квитковой и маленьким сыном отправился в Египет.

На новой фотографии Никита запечатлен в бассейне, он красиво позирует, демонстрируя рельефное тело. Судя по всему, на нем есть только плавки, а на глазах модные солнцезащитные очки. Также шоумен в этом посте выложил видео красивого восхода солнца в Египте.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Можете себе представить? Сегодня я проснулся вот так!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звездного красавчика: "То чувство, когда мама набрала ванну не по возрасту", "Красиво!", "Я тоже хочу на отдых. А не вот это вот все", "С бодуна так хорошо просыпаться", "Я тоже очень хочу проснуться в Египте. Люблю его за тепло и Красное море".

Напомним, "Холостяк" Никита Добрынин с маленьким сыном на руках хвастнул стильной обновкой: "Мамина копия".

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