"Холостяк 9" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова, которая прославилась благодаря проекту, похвасталась похудевшей фигурой довольно оригиналньым способом.

Жена ведущего Никиты Добрынина в последнее время очень переживает из-за веса, ведь за время беременности набрала тридцать кг и теперь собирается сбросить все лишнее. Первыми успехами она уже делилась в сети.

А в этот раз вместе с мужем не постеснялась показать много лишнего. Дел в том, что Даша хвастнула фигурой в одних штанах. Даша предстала перед камеройв штанах, в которые не могла влезть во время предыдущего отпуска.

Теперь она поделилась, что штаны стали свободно сидеть на ней.

"Я летела в Турцию, и эти штаны меня обтягивали, а сейчас есть свободное место", – говорит знаменитость.

При этом Никита все время прикрывал бюст супруги, пока она хвасталась похудением.

До этого Даша пожаловалась на плохое настроение и возникшую проблему, когда еще пара не отправилась на отдых.

"День сегодня, когда хочется взять бокал да налить себе какого-нибудь винца или игристого, да выпить. Либо же помедитировать. И еще знаете, вот этот момент, когда на грани - мы должны улетать на отдых сегодня ночью и нужно собирать чемоданы, но отель пока еще подтверждения нам не дал, и мы ждем", - разоткровенничалась Квиткова.

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