Известный телеведущий и шоумен Никита Добрынин поделился в сети ярким кадром с четырехмесячным сыном на отдыхе в Египте.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский блогер, шоумен и телеведущий Никита Добрынин, который на шоу "Холостяк" нашел свою любовь Дашу Квиткову, поделился в сети очаровательным кадром с сыном. Как известно, четыре месяца назад Никита и Даша стали родителями маленького Льва, но это не мешает влюбленным путешествовать.

Судя по новой фотографии, в этот раз Добрынин с женой и малышом отправился на отдых в Египет. На снимке он позирует на красивой лужайке отеля с сыном на руках. Перед камерой звездный красавчик позирует в сером льняном костюме, который они ему недавно купили. "Мой маленький принц", - подписал кадр Никита.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена: "Любимые", "Милые", "Красавцы", "Классные", "Так похож на Дашу", "Мамина копия", "Очень крутой костюм", "Невероятные", "Глаза очень похожи", "Малыш очень похож на Дашу", "Супер!", "Дашенька, поделитесь где купили льняной костюм мужу. Так и не нашла. Классный", "На маму очень похож", "Какие милые", "Никита, это так круто! Папа и сын! Кровь в жилах стынет!".

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