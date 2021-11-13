Известный украинский телеведущий и главный герой девятого сезона реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин поделился видеороликом с четырехмесячным сыном.
Как пишет Politeka.net, 33-летний украинский теле- и радиоведущий Никита Добрынин (настоящее имя Владислав Вакулович) после окончания проекта "Холостяк", где был главным героем, женился на победительнице Даше Квитковой. 13 июля этого года у пары родился сын Лев, которому уже исполнилось 4 месяца.
По случаю праздника Добрынин опубликовал смонтированное видео, в котором показал беременную жену, рождение сына и короткие ролики с маленьким Львом.
"Нашему долгожданному счастью сегодня 4 месяца. Предлагаю праздновать 🎉 с нами. Отмечать хочется не то что каждый месяц, а каждую секунду достижений Льва 👶🏻
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Еще за эти несколько месяцев точно понял, что воспитывать нужно не ребенка, а себя и тогда все складывается замечательно 👍🏽 ", - написал Добрынин.
Поклонники написали комментарии, где поздравили Добрынина и цветочную.
"Копия мама 😍 ","Такое видео получилось классное 😍😍😍 "Здоровье малышу ❤️ ", "Мамина копия 😍 ", "Поздравляю пусть растет здоровенький и счастливый 😊💐 ", "Дашааа он Ваша копия 😍😍😍 ", "Класс, как мило, поздравляю вас 😌❤️ ", - написали в сети.
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