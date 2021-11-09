Відомий телеведучий, бізнесмен і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін викликав суперечки в мережі через свій осінній лук.

Як передає Politeka.net, в Instagram чоловік поділився кадрами, зробленими на вулиці. Він позував у незвичайних черевиках, схожих на гумові чоботи. Образ доповнювала бейсболка і жилетка.

"Ви теж та сама людина, яка до останнього не одягає куртку?",- підписав фото Добринін.

У коментарях йому залишили масу відгуків. Багатьом не сподобався стиль ведучого і, особливо, його черевики.

"Смішні черевики", "Черевики дуже великі, не в моєму смаку", "О Боги!!! Навіщо ж бути таким модним. Я прям представила, як ви в центрі міста виринули з люка і застрибнули в поруч припаркований екскаватор», «Аж плачу від сміху», «Наряд року», «справжній виконроб», «черевики звичайно, не дуже», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Добринін один з двох «холостяків» за всі сезони шоу, який зумів зберегти відносини зі своєю обраницею.

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