Известный телеведущий, бизнесмен и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин вызвал споры в сети из-за своего осеннего лука.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм мужчина поделился кадрами, сделанными на улице. Он позировал в необычных ботинках, похожих на резиновые сапоги. Образ дополняла бейсболка и жилетка.
«Вы тоже тот самый человек, который до последнего не надевает куртку?», - подписал фото Добрынин.
В комментариях ему оставили массу отзывов. Многим не понравился стиль ведущего и, в особенности, его ботинки.
«Смешные ботинки», «Ботинки очень большие, не в моем вкусе», «О Боги!!! Зачем же быть таким модным. Я прям представила, как вы в центре города вынырнули из люка и запрыгнули в рядом припаркованный экскаватор», «Аж плачу от смеха», «Наряд года», «Настоящий прораб», «Ботинки конечно, не очень», - пишут пользователи сети.
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