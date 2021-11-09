Известный телеведущий, бизнесмен и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин вызвал споры в сети из-за своего осеннего лука.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм мужчина поделился кадрами, сделанными на улице. Он позировал в необычных ботинках, похожих на резиновые сапоги. Образ дополняла бейсболка и жилетка.

«Вы тоже тот самый человек, который до последнего не надевает куртку?», - подписал фото Добрынин.

В комментариях ему оставили массу отзывов. Многим не понравился стиль ведущего и, в особенности, его ботинки.

«Смешные ботинки», «Ботинки очень большие, не в моем вкусе», «О Боги!!! Зачем же быть таким модным. Я прям представила, как вы в центре города вынырнули из люка и запрыгнули в рядом припаркованный экскаватор», «Аж плачу от смеха», «Наряд года», «Настоящий прораб», «Ботинки конечно, не очень», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Добрынин один из двух «Холостяков» за все сезоны шоу, который сумел сохранить отношения со своей избранницей.

Напомним, что Добрынин дал ценный совет украинцам: "Это беспроигрышный вариант...".

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