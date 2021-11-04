Відомий бізнесмен, радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін дав пораду, як не втратити роботу.

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися і у них народився син Лев.

Так, цього разу "Холостяк" опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках він сидить на перилах в сірому картатому піджаку і в рваних джинсах білого кольору.

"У мене можуть відібрати все...



Гроші і роботу, але скілли і мій особистий бренд — ніколи. Я витратив багато ресурсів, щоб знайти ті професійні навички, які стоять в основі моєї кар'єри. Я дійсно багато пахнув, щоб створити свій особистий бренд, який працює зараз на мене.



Навіщо?



Я завжди інвестую в себе, тому що вважаю, що фінансової подушки безпеки недостатньо в нашому житті. Краща подушка та, яку у вас не відняти: знання, скіли і репутація



Це безпрограшний варіант вкладення. Навіть якщо на даному етапі ви не усвідомлюєте цінності і вважаєте, що прогоріли — ні. Ви ж не знаєте, які знання і навички вам знадобляться через 10 або 20 років.



Інвестуйте в себе час, сили і ресурси. Це дасть не тільки підвищення скіллів і зарплати, а й впевненість у завтрашньому дні, незалежно від зовнішніх факторів", - порадив Микита Добринін.

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