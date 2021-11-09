Популярна блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, вирішила згадати про період відносин з чоловіком, коли вони тільки ховалися від усіх і навіть відпустку змушені були проводити таємно.
Даша зараз більшу частину часу в Instagram показує тільки свою дитину і говорить тільки про нього. Причому зазвичай Квіткова не згадує про час на шоу» Холостяк " і всіляко ігнорує питання про це.
Цього ж разу вона вирішила згадати, як проводила час у Відні разом з Микитою три роки тому. Тоді пара ще приховувала свої стосунки, так як вихід в ефір нових випусків сезону з ними ще не був закінчений.
Їм довелося літати на відпочинок таємно і повертатися по-різному. На архівному відео Даша показала, як ніяково впала на ковзанці, а Микита посміявся над її незручністю катання.
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"Микита в тихушку відвіз мене до Відня. Проект на екрани тоді ще не вийшов», - написала Квіткова.
Популярна блогерка Даша Квіткова, яка після шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна і нещодавно народила йому сина, вже звикла показувати в Instagram найрізноманітніші кадри з життя, в тому числі і архівні.
Раніше Даша виклала в мережу чарівні сімейні кадри з недавньої подорожі в Париж.
На нових знімках Даша разом з чоловіком Микитою і сином Левом в колясці відображені на прогулянці в осінньому парку, а Там вдалині видно знамениту Ейфелеву вежу. На ще одному фото закохане подружжя стоїть в обнімку на першому плані, але не у фокусі, а ось головна Паризька пам'ятка видніється чітко.
Нагадавши, "Холостяк" Добринін показав зблизька, на кого схожий їх з квітковою малюк: "Ну просто копія...".
Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна різко відповіла українцям на критику: "не мучте себе".
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