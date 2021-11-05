Відомий ведучий, бізнесмен і головний герой 9-го сезону проєкту "Холостяк" Микита Добринін показав свого сина Лева зблизька.

Микита Добринін є відомий ведучим на радіо і журналістом. Популярність він отримав завдяки своїй участі в проекті "Холостяк". На цьому шоу він познайомився з Дашею квітковою, яка і стала переможницею проекту. Як передає Politeka.net, на цьому їхні стосунки не закінчилися, незабаром, після "Холостяка", вони одружилися і нещодавно у них народився син Лев.

Так, на цей раз Микита Добринін опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому кадрі "Холостяк" стоїть у білій футболці та джинсах і тримає свого малюка - Лева на руках.

"Наш ранковий mood", - прокоментував фото Микита Добринін.

Також, він показав свого сина зблизька.

Шанувальники зіркової пари залишили безліч коментарів, де висловлюють свою думку щодо того, на кого ж схожий малюк: "Малюк копія Даші", "Копія мама", "Мамочкіна копія", "Клас! Копія Даші", "На маму схожий", "Синок на Дашу дуже схожий", "Ну просто копія Даші".

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