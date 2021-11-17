Жена главного героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, показала их подросшего сына и сообщила о проблеме.
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Квитковой в Инстаграм.
Популярная блогерша вместе с мужем-телеведущим в июле 2021 года впервые стали родителями. Мальчика назвали Львом. Его окрестили на восьмой день. Квиткова и Добрынин выбрали две пары крестных родителей: известных супругов, блогеров — Алину Френдий и Петра Заставного, а также стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.
Пара не упускает возможности показать своего малыша в аккаунтах Инстаграм. В новых сторис Квиткова показала сына в мокрой одежде, отметив, что его одели всего пять минут назад.
«И вот у нас проблема. Лезут зубы, слюни текут ручьем, никаких слюнявчиков не хочет (возмущается, плачет), все вещи мокрые всегда, от этого чуть сыпет», - рассказала жена Дорбрынина.
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Нагадаємо, Даша Квіткова і Микита Добринін одружилися 20 травня 2020-го в Києві. Їх весілля стало першим за всю історію проекту"Холостяк".
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