"Нам здавалося, що це..."

Дружина відомого коміка і друга Євгена Кошового Юрія Ткача - Вікторія показала, як вони втекли з чоловіком і донькою в гори.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія і дочка Ліза.

Так, цього разу дружина Юрія Ткача опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Ткач розповідає, що вона здивована тим, що побачила і хоче показати своїм шанувальникам.

Вікторія Ткач показує свого чоловіка, біля води і їх дочку-Єлизавету.

"Все починалося, звичайно, дуже красиво, але ми на той момент навіть не уявляли, що нас чекає", — розповіла дружина Юрія Ткача.

"Ми їхали навмання...просто встигаючи дивитися по сторонах. І чуйка нас не підвела. Всі ці лісові будиночки створюють особливу атмосферу", - додала Вікторія Ткач.

"І нам здавалося, що це пік краси! І готові вже були розвертатися і їхати назад...Але! Вийшов охоронець і сказав, що якщо далі проїхати є місцева кухня! Ми вирішили проїхатися", - розповіла дружина Ткача.

"Далі більше...Охоронець, звичайно, не зміг без невеликого перебільшення (сказавши, що ми знаходимося на висоті 1700 м.), але те, що він не дав нам виїхати та переконав проїхати ще трохи далі...за це йому величезне спасибі!",- подякувала Вікторія Ткач.

За підсумком сім'я Ткача дісталася до вершини, де гори були вище хмар.

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