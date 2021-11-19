"Нам казалось, что это..."

Жена известного комика и друга Евгения Кошевого Юрия Ткача - Виктория показала, как они сбежали с мужем и дочкой в горы.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал". У комика есть жена Виктория и дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Юрия Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Ткач рассказывает, что она удивлена тем, что увидела и хочет показать своим поклонникам.

Виктория Ткач показывает своего мужа, около воды и их дочь - Елизавету.

"Всё начиналось, конечно, очень красиво, но мы на тот момент даже не представляли, что нас ждет", — рассказала жена Юрия Ткача.

"Мы ехали наугад...просто успевая смотреть по сторонам. И чуйка нас не подвела. Все эти лесные домики создают особую атмосферу", — добавила Виктория Ткач.

"И нам казалось, что это пик красоты! И готовы уже были разворачиваться и ехать обратно...Но! Вышел охранник и сказал, что если дальше проехать есть местная кухня! Мы решили проехаться", — рассказала жена Ткача.

"Дальше больше...Охранник, конечно, не смог без небольшого преувеличения (сказав, что мы находимся на высоте 1700 м.), но то, что он не дал нам уехать и убедил проехать еще немного дальше...за это ему огромное спасибо!", — поблагодарила Виктория Ткач.

По итогу семья Ткача добралась до вершины, где горы были выше облаков.

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