Відома українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка ховалася за маскою Феї на телешоу "Маска", напросилася на компліменти в білому топі.
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія Ребрик з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною", де радує шанувальників своїм виглядом. Також, нещодавно її розкрили на телешоу "Маска" під образом Феї.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Лілія Ребрик в шикарному білому вбранні з білого топа без бретелей, який відкриває вид на плечі телеведучої та такого ж кольору штани. Свій образ актриса доповнила білим піджаком.
"Колір настрою - білий, як зима, яка хочеш - не хочеш, а обов'язково прийде! Якого кольору сьогодні ваш настрій?" —, запитала телеведуча.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Лілечка, ви супер!", "Лілія супер", "Дуже красива", "Вогонь", "Лілечка, ви просто шикарні".
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